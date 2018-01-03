Указ о назначении новых членов правительства вместо президента Игоря Додона подпишет председатель парламента Андриан Канду. Такое решение принял Конституционный суд в ответ на запрос группы депутатов.
Обращение в инстанцию направили после того, как глава государства дважды отказался подписать указ о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Конституционный суд постановил, что президент может только один раз отклонить кандидатуру, предложенную на вакантную должность министра. Таким образом, по мнению судей, Додон нарушил конституционные обязанности президента.
"Установлено обстоятельство, на основе которого оправдана передача полномочий президента Молдовы в рамках процедуры правительственных перестановок, а именно преднамеренный отказ президента выполнять свои конституционные обязанности и назначить предложенных премьер-министром кандидатов. На основании 91-ой статьи Конституции это считается временной неспособностью выполнять свои обязанности", - сказал судья КС Игорь Доля.
Представители правительства и депутаты, обратившиеся в Конституционный суд, считают, что своим отказом Игорь Додон пытался заблокировать деятельность правительства.
"Он нарушил свои конституционные обязанности,нарушил произнесенную во время присяги клятву и не подчинился закону", - заявил госсекретарь Министерства юстиции Эдуард Сербенко.
"Он не привел ни одного весомого аргумента, подтверждающего подозрения касательно целостности кандидатур, предложенных правительством", - подчеркнул депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Представитель президента с решением суда не согласен.
"Конституционный суд еще раз доказал всем свою политическую заинтересованность, а не контроль за конституционными действиями президента страны", - заявил советник президента Максим Лебединский.
В скором времени и Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда на своей странице в фейсбуке. Он написал, что принял решение не уступать, так как считает, что лучше сделать так, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров.
Спикер Андриан Канду, в свою очередь заявил, что судьи предложили решение институционального кризиса, который спровоцировал президент Игорь Додон, так как он снова решил проигнорировать конституционные нормы. В скором времени, отметил Канду, в качестве исполняющего обязанности президента, он подпишет указ о назначении нового состава кабинета министров.
Осенью прошлого года глава государства дважды отказался назначить Евгения Стурзу министром обороны. Тогда указ вместо него тоже подписал председатель парламента.
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Русская служба Би-би-си