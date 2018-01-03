Троих патрульных инспекторов из Вулканешт задержали за коррупцию

В Вулканештах по подозрению в пассивной коррупции задержали троих патрульных инспекторов. С заявлением на их неправомерные действия обратился мужчина, которого несколько дней назад поймали пьяным за рулем.

Инспекторы предложили нарушителю не открывать дело в обмен на взятку в 200 долларов. Вчера мужчина передал им деньги под контролем НЦБК.



Открыто уголовное дело. Подозреваемые задержаны на 72 часа, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 400 тысяч леев. Также они не смогут занимать определенные должности.





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