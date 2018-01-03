32 компании подали заявки на получение финпомощи по программе Pare 1+1

Комитет по надзору за внедрением программы ”Pare 1+1” одобрил заявки на финансирование создания и развития частного бизнеса. Их подали 32 предприятия, созданные нашими соотечественниками, которые работали за рубежом и решили открыть свое дело на родине. По условиям программы, их инвестиции удваиваются за счет средств государственного гранта.



Две трети компаний-заявителей намерены расширить деятельность, остальные создадут предприятия с нуля.



21 фирма специализируются в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве, производством зерновых, винограда, овощей и фруктов. Еще шесть компаний предоставляют услуги, пять работают в перерабатывающей промышленности.



По предварительным расчетам Министерства экономики, в рамках программы будет создано 90 новых рабочих мест, а объем инвестиций в экономику составит 19 миллионов леев.



Программа „PARE 1+1” действует с 2010 года. С тех пор государственные гранты получили более тысячи предпринимателей. Общая сумма финансовой помощи превысила 200 миллионов леев, а экономика страны получила почти 700 тысяч леев дополнительных инвестиций.







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