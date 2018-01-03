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Прогнозы журнала The Economist на 2018 год
http://www.newscorpaustralia.com/news/australian-offers-content-economist-exclusive-syndication-partnership
12:18, 03 Jan 2018
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В конце 2017 года вышел в свет традиционный специальный выпуск известного международного журнала The Economist с политическими и экономическими прогнозами на 2018 год.

К составлению 150-страничного глянцевого ежегодника "Мир в 2018 году" были привлечены ведущие журналисты издания и международно признанные эксперты со стороны. Прогнозы делаются как для отдельных регионов и стран, так и для целых отраслей. Англоязычный журнал The Economist, хотя и издается с 1843 года в Великобритании, известен своей ярко выраженной глобалистской ориентацией и популярен как в Европе, так и в США.", передает delfi.lv

"Этот год обещает игру на нервах. Британия будет с тревогой ожидать, будет ли ее выход из Евросоюза мягким или же травматичным, без заключения сделки. Люди, долгое время страдающие в Ираке и Сирии, будут задаваться вопросом, какие новые конфликты возникнут после территориального поражения Исламского государства. Азия, как и остальной мир, будет вглядываться в ядерную пропасть из-за балансирования Северной Кореи на грани войны", — с этих слов начинается статья главного редактора издания "Мир в 2018 году" Даниэля Франклина.

Что будет с Европой?

Несмотря на глобальные вызовы, конкретно Европе The Economist обещает относительно спокойный год: результат недавних выборов в Германии и Франции исключает угрозу резких колебаний в общеевропейском политическом курсе, миграционный кризис по ряду признаков идет на спад, шок от британского референдума уступает место холодному прагматизму переговоров. Среди опасных моментов издание выделяет назначенные на весну парламентские выборы в Италии, где высокие шансы на успех имеет лево-популистское "Движение пяти звезд", обещающее провести референдум о членстве страны в ЕС.

Другой "головной болью" Брюсселя станет ситуация в Каталонии. По мнению издания, Евросоюз будет по-прежнему надеяться, что Мадрид и Барселона смогут достичь мира без участия посредников. Однако если конфликт приобретет насильственный характер, то потребуется вмешательство извне.

Никуда не денутся и "проблемные страны". В Венгрии в 2018 году состоятся парламентские выборы, на которых с высокой долей вероятности победит правоконсервативная партия "Фидес", возглавляемая нынешним премьер-министром страны Виктором Орбаном. В свою очередь, дальнейшие нападки польского правительства на судебные органы и общественные СМИ могут подтолкнуть Еврокомиссию к началу процедуры лишения Варшавы права голоса в ЕС, прогнозирует The Economist.

Стабильность еврозоны в 2018-м будет зависеть от ответа на два вопроса. Во-первых, сможет ли "ядро ЕС", в первую очередь, Германия и Франция, договориться о создании банковского союза? То есть будет ли, наконец, создана общая фискальная опора для проблемных банков и широкой европейской схемы страхования депозитов? Во-вторых, вызывает сомнение способность Греции к августу вернуться на международные финансовые рынки. Сейчас долги Греции финансируются из третьей международной программы помощи, ее срок истекает в августе. Если Афины к этому моменту не смогут самостоятельно привлечь кредиты, то страна-участница еврозоны вновь столкнется с угрозой дефолта.

Анонсируя дальнейшие переговоры по "Брекзиту", The Economist указывает, что самый сложный для обеих сторон сценарий наступит, если на уровне британских властей победит идея покинуть Евросоюз без заключения конкретного соглашения, договариваясь об условиях доступа к европейскому рынку и правах граждан уже потом. В любом случае, напоминает издание, ежегодный бюджет ЕС после выхода Британии потеряет 9-10 млрд. евро, что вместе с увеличением расходов на миграционный кризис и безопасность будет означать снижение дотаций для стран Восточной Европы. Германия может попробовать изменить условия распределения средств, используя европейский бюджет для стимулирования реформ в наиболее слабых экономиках.

Интересно, что среди внешних угроз известный деловой журнал выделяет не столько Россию, о которой теперь традиционно вспоминают в подобном контексте, сколько ситуацию на Западных Балканах, где растет напряжение, в том числе из-за участия третьих сил. Кроме того, "Турция, соскальзывающая в авторитаризм, остается постоянной головной болью; Евросоюз может прекратить пробуксовывающие переговоры о членстве в ЕС", — отмечает The Economist, пишет point.md.




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