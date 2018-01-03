НБМ выставил на продажу 44 коллекционных монет и купюр

Национальный банк Молдовы выставил на продажу 44 монеты и купюры, выпущенные по случаю 20 лет со дня введения национальных денег и 555 лет со дня коронации молдавского господаря Штефана чел Маре. Стоимость каждой превышает 11 тысяч леев.

Монета, выпущенная по случаю 20 лет со дня введения национальной валюты, сделана из золота и весит 15 с половиной граммов. Её оценивают почти в 11 с половиной тысяч леев. Однако её номинальная стоимость в 50 раз меньше.



Более чем за 11 тысяч леев можно купить и другую памятную монету, выпущенную по случаю 555 лет со дня восхождения на трон Штефана чел Маре. Она так же изготовлена из золота. Её номинальная стоимость - сто леев.



Среди самых дорогих золотых монет и те, что выпущены в честь писателей Константина Стере, Иона Крянгэ и Адриана Пэунеску. НБМ надеется выручить за них до 6300 леев.



Самые дорогие монеты из серебра, выпущены по случаю 20-ой годовщины независимости Молдовы и 575 лет со дня первого документального свидетельства о Кишинёве. Их стоимость достигает 725 леев.



В продаже есть и монеты, выпущенные в честь Григория Виеру и 1900 лет со дня возведения Колонны Траяна.



Нацбанк выпустил монеты и с изображением Марии Биешу, Думитру Матковского, Тамары Чобану, Алексея Матеевича и других выдающихся личностей Молдовы.



Приобрести монеты и купюры можно в финансовых учреждениях страны.



