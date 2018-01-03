Дела против Вайнштейна передали в прокуратуру

Результаты двух расследований в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были отправлены полицейским департаментом Беверли-Хиллз в прокуратуру. Известно, что кинематографист подозревается в изнасиловании, пишет TMZ.

Издание сообщает, что дела были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса. По мнению авторов, эти действия являются "огромным шагом" и "ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко", пишет korrespondent.net

Представителям прокуратуры придется выяснить, достаточно ли собрано доказательств для того, чтобы предъявить обвинения Вайнштейну .