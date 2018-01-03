Появились официальные фото и видео Falcon Heavy

Компания SpaceX Илона Маска опубликовала в Сети снимки, а также видеоролик, на которых запечатлена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy на стартовом столе LC-39A. Известно, что в вертикальное положение ее привели в конце декабря прошлого года.

Видеозапись была обнародована на Instagra-аккаунте SpaceX.

Сообщается, что площадка LC-39A арендована компанией SpaceX с апреля 2014 года. Первый запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен именно с нее, пишет Корреспондент.net.

Ожидается, что запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy состоится с 15 по 21 января этого года. Основатель компании Илон Маск предполагает, что он может обернуться полным провалом.