В Киеве пьяный судья после ДТП пытался скрыться на "скорой"

В Киеве вечером 2 января возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи, который после столкновения попытался скрыться на автомобиле скорой помощи. Об этом сообщается на странице сообщества Dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault, последний от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водителя Renault госпитализировали с серьезными травмами, сообщает korrespondent.net

"За рулем Ford был местный судья – Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на "скорой", его задержали", – говорится в сообщении.

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