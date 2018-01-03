Пэрис Хилтон сообщила о помолвке с актером. ФОТО

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон объявила на своей Instagram-странице о помолвке с бойфрендом - актером Крисом Зилкой. Об этом свидетельствует целый ряд снимков и видео с парой.

"Я сказала "да"! Это такое счастье обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, уступчивый, любящий и добрый. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют", - отметила Хилтон.

Избранник светской львицы, настоящее имя которого - Сеттлмайр, родился в городе Уоррен штата Огайо. Однако предками его были украинцы. В частности, Зилка - это девичья фамилия матери, которую актер взял в качестве псевдонима, пишет korrespondent.net