Новым и.о. мэра Бельц станет Леонид Бабий

Обязанности беглого градоначальника Бельц Ренато Усатого будет исполнять вице-мэр Леонид Бабий. Такое решение единогласно принял муниципальный совет.

Нового исполняющего обязанности назначили после отставки Игоря Шеремета. Тот объявил об уходе, сославшись на давление со стороны Усатого, который больше года находится в России и дает указания по Скайпу.

Шеремет ушел в отставку после мусорного скандала - из города почти две недели не вывозили отходы, пока туда не отправили рабочих и спецтехнику из Кишинева. Шеремет сообщил, что решение центральных властей вызвало недовольство беглого мэра.



