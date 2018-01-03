РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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