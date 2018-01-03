В Сирии разбился российский вертолет

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишет Интерфакс.

Как отмечается, в результате авиакатастрофы погибли два пилота. Еще один член экипажа — борттехник — находится в больнице.

Как заявили в военном ведомстве, вертолет разбился из-за технической неисправности. В Минобороны уверяют, что вертолет не обстреливали, пишет korrespondent.net

Хоть вертолет разбился еще 31 декабря, Минобороны сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.