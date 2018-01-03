СМИ показали "шведскую Барби" после сотни операций

В Сети появились фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу. По информации издания News.com, она пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз.

Instagram-страница шведки к настоящему моменту насчитывает свыше 470 тысяч подписчиков. В своем аккаунте женщина демонстрирует совершенную, по ее мнению, внешность, и позирует в откровенных нарядах, пишет korrespondent.net

Девушка с самого детства мечтала походить на мультипликационных персонажей, и когда слышит это от людей, то признается, что для нее это - лучший комплимент.