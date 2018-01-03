Пьяный украинец станцевал полиции на капоте авто

В Хмельницком полицейскими был остановлен автомобиль ВАЗ 2101 за нарушение правил. Об этом сообщили во вторник, 2 января, в пресс-службе Патрульной полиции.

При осмотре оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было документов на авто.

"Тест проводили с помощью прибора Драгер, который показал 1,29 промилле, что в шесть раз превышает допустимую норму. На водителя автомобиля патрульные составили админпротокол", - сообщили в пресс-службе.

Водитель ВАЗа, видимо, протестуя против таких действий со стороны правоохранительных органов, залез на капот своей машины и начал танцевать, пишет korrespondent.net

Позже автомобиль нарушителя таки погрузили на эвакуатор, и доставили на штрафплощадку.