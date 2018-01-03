Пассажир самолета не выдержал ожидания и вышел на крыло

Пассажир самолета ирландского лоукостера Ryanair не смог долго ждать выхода из самолета в испанском аэропорту и решил воспользоваться запасным выходом, чтобы выйти на крыло.

Его рейс из Лондона задержался на один час, а затем пассажиров около получаса не выпускали из самолета в аэропорту Малаги.

Сообщается, что 50-летний выходец из Польши некоторое время просидел на крыле, прежде чем его уговорили вернуться в салон. Затем его задержала служба безопасности аэропорта.

Один из пассажиров сделал видеозапись, на которой видно, как мужчина сначала раскладывает свой багаж, а затем усаживается на краю крыла. На записи слышно, как некоторые пассажиры смеются, наблюдая за ним, пишет ВВС.

Один из очевидцев рассказал изданию Daily Mail, что мужчина внезапно открыл запасную дверь, заявив при этом: "Я выхожу через крыло".

При этом издание цитирует другого пассажира, который утверждает, что мужчина страдал от астмы, и ему был необходим свежий воздух, но его отказывались выпустить подышать.

"Я разговаривал с ним во время полета, несколько раз он использовал свой ингалятор. Он также принимал лекарства перед самым вылетом", - говорит пассажир.

Представитель авиакомпании назвал этот поступок нарушением правил безопасности в аэропорту.

"Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, и поскольку это было нарушением испанских правил безопасности, то им занимаются испанские власти", - пояснил он.

Это не первый случай неожиданного поведения пассажиров Ryanair.

В 2016 году пассажир ирландского лоукостера в аэропорту Мадрида спрыгнул с отъехавшего трапа и бросился бежать по летному полю, пытаясь догнать самолет, вылетающий на остров Гран-Канария.