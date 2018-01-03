Дональд Трамп: "моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына"

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" заявил, что его ядерная кнопка "гораздо больше и мощнее", чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Таким образом Трамп ответил на сказанные на днях слова президента КНДР о том, что его ядерная кнопка всегда под рукой.

Эксперты отмечают, что в своем противостоянии лидеры двух стран уже давно перешли на личности, а импульсивные и не очень свойственные политику выражения Дональда Трампа в очередной раз вызвали бурю обсуждения в соцсетях, пишет ВВС.

"Лидер Северной Кореи только что сказал, что "ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе". Пожалуйста, пусть кто-нибудь из его истощенных и оголодавших соратников по режиму проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!" - написал президент США в своем последнем посте в "Твиттере".

За последние двое суток в своих постах Дональд Трамп также присвоил себе заслугу за нулевой показатель авиакатастроф пассажирских самолетов в 2017 году, объявил об учреждении наград "самым лживым СМИ" и пригрозил перестать оказывать помощь Пакистану и Палестинской Автономии, которые не выказывают "признательность и уважение".

КНДР заявляет, что располагает ядерным оружием, и может им воспользоваться против США. Аналитики склонны думать, что оружие у Пхеньяна действительно есть, однако сомнения вызывает наличие технологий для его использования.