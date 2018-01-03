Опубликовано видео ДТП с участием 35 машин в США

В сети появилось видео ДТП с участием 35 машин, произошедшего недалеко от американского города Баффало.

На кадрах видно, как врезавшиеся друг в друга транспортные средства, в том числе грузовики, стоят на автостраде, рядом находятся машины полиции и скорой помощи, пишет РИА Новости

Как сообщают местные СМИ, причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость на дороге. В результате ДТП погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии.



