Озвучена шокирующая причина убийства мужчины собственным сыном

Убил отца, потому что не хотел с ним пить. Шокирующую причину озвучил зять жителя Пухой, убитого собственным сыном - подростком в новогоднюю ночь. Семья была пьющая - признают селяне, а подросток - вспыльчивым. Сегодня его нашли у друзей, и задержали на 72 часа.

"Он спал, а отец его разбудил, стал поднимать с кровати, звал пить, только он не хотел, ну и побил за это".

Родственник заявил, что мать подростка, хоть изначально и говорила, что все произошло в ее отсутствие, на самом деле была свидетельницей ужасной сцены.

"Он забрал ее телефон и пригрозил, что если она кому то расскажет - ляжет рядом с отцом - так она мне сказала. Он и мне говорил - хоть словечко от тебя услышу - горло перережу".

Селяне второй день не могут придти в себя. Семья слыла пьющей, но не буйной.

"Мы все шокированы, что в нашем селе такие преступления. Все таки, это же отец, он имеет право сказать, но не так, чтобы до такого доходило".

"Слышали что они пьют, но и он не казался плохим парнем, не знаю, что там произошло, я так поняла, что напились и поссорились".

Сегодня парня, сбежавшего сразу после убийства, обнаружили у друзей и арестовали на 72 часа.

"На теле жертвы были заметны следы насильственной смерти, у нас достаточно прямых улик, доказывающих, что его сын совершил это преступление", сообщил глава ИП Яловенского района Павел Дамаскин.

Парню грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.