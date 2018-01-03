Национальная патрульная инспекция: за прошлый год в автокатастрофав погибли 235 человек

235 человек погибли на дорогах страны за 11 месяцев прошлого года. Пострадавших было почти 2600. По данным Национальной патрульной инспекции, число ДТП по сравнению с тем же периодом 2016-го немного снизилось. Всего зарегистрировали 2300 аварий.

Больше всего ДТП - 10% от общего числа - произошло в Кишиневе. На втором месте, но со значительным отставанием - Гагаузия. На третьем - Оргеев. По статистике, самый аварийный день недели - пятница. Почти так же много ДТП случается по понедельникам и вторникам.

Также по данным патрульной инспекции, больше всего аварий - 316 - произошло с шести до восьми вечера. 286 случаев пришлось на временной промежуток с четырех до шести. И на третьем месте - интервал с восьми до десяти вечера. А самая распространенная причина ДТП - превышение скорости.