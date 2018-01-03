Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала

Американская компания Playboy Enterprises может отказаться от печатной версии журнала Playboy, сообщает Wall Street Journal.

Как отмечается, руководитель Playboy Enterprises Бен Кон заявил о намерении превратить компанию "из медийной в ту, которая занимается ее менеджментом". Однако окончательное решение еще не принято.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем Мир Playboy, который гораздо больше, чем печатная версия, унаследованная из прошлого", — заявил Бен Кон.

Издание сообщает, что журнал стал убыточным, и прибыль с продаж умерньшилась на не менее чем на семь миллионов долларов ежегодно. Тираж сократился в несколько раз: раньше его выпускали ежемесячно, а теперь — лишь шесть раз в год, пишет РИА Новости

После смерти основателя журнала Хью Хефнера ведутся переговоры о продаже 35% акций Playboy Enterprises, доставшихся по наследству его семье, крупнейшему держателю акций компании Rizvi Traverse, партнером в которой является Бен Кон.

Эротический журнал для мужчин Playboy издается с 1953 года. Российская версия журнала выходит с 1995 года. Помимо эротической тематики, в Playboy размещаются статьи о моде, спорте, публичных персонах и политиках.







