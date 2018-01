Предполагается, что общий объем продаж в данной индустрии достигнет 7 миллиардов долларов за несколько лет, пишет korrespondent.net

"Калифорния уже шестой американский штат, в котором разрешена продажа рекреационной марихуаны. Этот штат и самый большой по численности населения в США", - отмечает CNN.

Также ресурс пишет, что легализация рекреационной марихуаны воспринимается жителями Калифорнии, как "значительный шаг на пути к становлению марихуаны как приемлемой для общественности составляющей быта".

Отныне люди, достигшие 21-летнего возраста, могут легально заниматься выращиванием марихуаны и владеть ею. При этом имеется ввиду ограниченное количество каннабиса.

California now the largest state to legalize recreational pot. What are your thoughts? Good or bad idea? @foxandfriends @foxnews pic.twitter.com/S8EsoqyYbB