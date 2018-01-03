СМИ предсказали смерть 17 мировым знаменитостям

Сайт The DeathList опубликовал список имен знаменитостей, которые, по его мнению, умрут в течение 2018 года. В "черном списке" оказались физик Стивен Хоккинг (76 лет) и супруг Елизаветы II принц Филипп (97 лет).

Также в перечне значатся актёр Кирк Дуглас (102 года), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш — старший.

В том числе, фигурируют в списке певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Кессинджер (95 лет), бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), и музыкант "Ролинг Стоунз" Ронни Вуд (71 год).

Известно, что в прошлом году сайт предсказал кончину основателя Playboy Хью Хефнера, в также певца Фатса Домино и других. А за год до этого он предрек смерть Дэвида Боуи, Мухаммада Али, Виктории Вуд, Кэрри Фишер и Алана Рикмана, пишет korrespondent.net