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Американка получила пулю в "прямом эфире" во время трансляции в Facebook
// фото: Днепр Час
17:12, 03 Jan 2018
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В сети размещены кадры инцидента с применением огнестрельного оружия, произошедшего с 27-летней жительницей Чикаго в минувший вторник, 2 января.


Конфликтная ситуация возникла в тот момент, когда будущая пострадавшая вела прямую трансляцию происходящего через Facebook. У нее возникли некие разногласия с женщиной, находившейся в салоне припаркованного авто.

После непродолжительного обмена "любезностями" в ход пошло оружие – женщина-оператор получила пулевое ранение, а стрелок скрылся с места происшествия, пишет vesti.ru

Очевидцы вызвали медиков и полицию. По данным местных СМИ, пострадавшая находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители ищут подозреваемую и занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.




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