Американка получила пулю в "прямом эфире" во время трансляции в Facebook

В сети размещены кадры инцидента с применением огнестрельного оружия, произошедшего с 27-летней жительницей Чикаго в минувший вторник, 2 января.



Конфликтная ситуация возникла в тот момент, когда будущая пострадавшая вела прямую трансляцию происходящего через Facebook. У нее возникли некие разногласия с женщиной, находившейся в салоне припаркованного авто.

После непродолжительного обмена "любезностями" в ход пошло оружие – женщина-оператор получила пулевое ранение, а стрелок скрылся с места происшествия, пишет vesti.ru

Очевидцы вызвали медиков и полицию. По данным местных СМИ, пострадавшая находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители ищут подозреваемую и занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.