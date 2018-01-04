Крокодилы напали на лодку с туристами в Зимбабве

В Национальном парке Матобо на юге Зимбабве в результате нападения крокодилов погиб мужчина. Еще одна женщина получила серьезные ранения. Гражданство туристов не уточняется, сообщает газета Herald.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря. Отдыхающая пара вместе с двумя друзьями плавала в водоеме парка на надувной лодке. Озеро Мпопома в Национальном парке Матобо просто кишит крокодилами.

Нападению подверглись Джон Боуман и Розмари Митчелл. Обоих срочно доставили в больницу. Однако Боуман погиб по дороге. Митчелл в настоящий момент находится в отделении интенсивной терапии в Булавайо, сообщил изданию представитель парка Тинаше Фараво, передает РИА Новости.

По его словам, туристы нарушили правила и использовали надувные лодки, которые не разрешены. Он также добавил, что крокодилы, очень опасны вне зависимоти от того, насколько они одомашнены.

Фараво добавил, сотрудники парка поставили в известность полицию об инциденте и еще раз призвали туристов не приближаться к диким животным.