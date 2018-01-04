Во Франции бандиты ограбили антикваров как в кино

Сценарий кинобоевика "Перевозчик" воплотили в жизнь французские бандиты. Вооружившись ружьями и "калашниковым", они ограбили антикварный салон в Сен-Тропе. Преступники ворвались в помещение, уложили на пол посетителей и, разбив витрины, похитили драгоценности.

При попытке скрыться они столкнулись с патрулем жандармов. Началась погоня по узким улицам города. Бандиты несколько раз выстрелили в жандармов, но, к счастью, не попали.

Преследовать грабителей пришлось пешком по переулкам, в которые машины не могли протиснуться. Преступникам удалось скрыться. Развернут их широкомасштабный поиск, пишет ТАСС.