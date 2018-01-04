Правила использования видеокамер в общественных местах могут ужесточить

В Молдове намерены ужесточить правила использования видеокамер в общественных местах. Поправки в закон разработал Центр по защите персональных данных. Право на скрытую съемку будет только у полицейских и журналистов. Но им придется доказывать, что информацию, представляющую общественный интерес, можно получить только так. Также в документе указали правила видеонаблюдения на рабочем месте.

"Законопроект содержит новое понятие. Предлагается ввести определение "разумная зона конфиденциальности". Это санузлы, туалеты, да и рабочие места, где люди вправе рассчитывать на определённый уровень интимности. Тут работодатель должен обосновать необходимость видеонаблюдения", - сказал замглавы отдела Центра по защите персональных данных Серджиу Бозияну.



А для установки камер в жилых домах нужно будет разрешение администратора или письменное согласие большинства жильцов.



Также проект оговаривает правила видеонаблюдения за дорожным движением.



"Думаю, это нелишне. Так можно будет найти нарушителей".



Проект должно рассмотреть правительство, а затем его вынесут на голосование в парламенте. По действующему закону, установку камер нужно согласовывать с Центром по защите персональных данных. Нарушение права на частную жизнь посредством видеонаблюдения наказывается штрафом до 15 тысяч леев.







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