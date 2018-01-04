Несовершеннолетний убийца Кристины Пархоменко изнасиловал сокамерника и ударил надзирателя

Внутреннее расследование начали в Департаменте пенитенциарных учреждений после того, как одного из осужденных за убийство Кристины Пархоменко заподозрили в изнасиловании сокамерника и нанесении телесных повреждений надзирателям.

"Несовершеннолетний заключенный кишиневской тюрьмы № 13 сообщил руководству, что его изнасиловал сокамерник, который затем напал на надзирателей, ударив одного из них по голове", - сказал пресс-секретарь ДПУ Олег Пынтя.



Подозреваемого в насилии перевели в другую камеру, с ним и его жертвой работают психологи. По этому случаю полиция проводит собственное расследование. В департаменте пенитенциарных учреждений говорят, что осужденный за убийство девушки из Страшен не в первый раз проявляет агрессию.



"Заключенный периодически проявляет агрессию, угрожает персоналу 13-й тюрьмы, у него очень вспыльчивый характер", - сообщил пресс-секретарь ДПУ Олег Пынтя.



В министерстве юстиции говорят, что, согласно международной практике, несовершеннолетних не следует подвергать репрессивным мерам, а больше внимания уделить воспитательной работе.



"В ближайшем будущем рекомендуется обратить внимание на поведении заключенных, их взаимоотношения, чтобы в дальнейшем пресекать подобные ситуации", - сказл госсекретарь Министерства юстиции Анатолий Мунятну.



Вызывающе себя вели и проявляли агрессию во время судебных заседаний все трое осужденных за убийство Кристины Пархоменко.



Психологи говорят, что перевоспитание трудных подростков - процесс долгий и нелегкий.



"Их воспитывали вне морали. То есть, в их случае такого понятия не существует", - сообщила психолог Ирина Новак.



17-летнего несовершеннолетнего из Страшен приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Он отбывает срок в столичной тюрьме номер 13.



