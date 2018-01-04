Двое граждан Молдовы пытались улететь в Лондон с чемоданами, полными сигарет

Несколько чемоданов, наполненных незадекларированными пачками сигарет, были обнаружены сотрудниками таможенного поста в аэропорту Кишинева. Багаж принадлежал двум гражданам Молдовы, намеревавшихся лететь в Лондон.

Нелегальный товар был поровну распределен – в багаже каждого было по 680 пачек сигарет. Тем не менее, служебная собака, унюхавшая табак, помешала планам контрабандистов.

Вся партия сигарет была конфискована, а в отношении перевозивших их мужчин составлены протоколы. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 4500 леев, пишет aif.md.







