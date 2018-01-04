Двух индийских пилотов отстранили от работы после ссоры во время рейса

Индийская авиакомпания Jet Airways до окончания расследования отстранила от работы двоих пилотов, которые поссорились в кабине во время рейса из Лондона в Мумбаи 1 января, сообщает местная газета Times of India со ссылкой на источники и представителя перевозчика.

Инцидент произошел вскоре после вылета самолета Boeing 777 из лондонского аэропорта. По данным источников издания, "между двумя пилотами произошла ссора", в ходе которой капитан ударил свою коллегу по лицу, после чего "она в слезах покинула кабину пилота".

Члены экипажа убедили второго пилота вернуться, однако через некоторое время между ними вновь возник спор, и женщина вновь оставила место у штурвала. После просьб своих коллег через некоторое время она вернулась в кабину пилота. В ходе инцидента, как отмечают источники издания, капитан также покидал кабину пилота, чтобы убедить коллегу вернуться к исполнению обязанностей.

На борту самолета во время происшествия находились 324 пассажира и 14 членов экипажа, пишет РИА Новости

Перевозчик подтвердил факт инцидента, заявив, что "между членами экипажа, находившимися в кабине пилотов, произошло недопонимание". "Авиакомпания сообщила об инциденте в Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) и исключила участвовавших в нем членов экипажа из графика полетов до окончания внутреннего расследования", — сообщил официальный представитель перевозчика.

Главное управление гражданской авиации Индии распорядилось начать расследование инцидента и до его окончания "приостановило действие лицензии второго пилота".







