Сколько километров дорог отремонтируют в 2018 году

Более 800 километров национальных и местных дорог отремонтируют в наступившем году. На эти цели предусмотрено более четырех миллиардов леев. Заложены средства в Дорожном фонде и местных бюджетах, финансирование предоставят также Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Евроинвестбанк.

В 2018 году продолжится реабилитация трасс Кишинёв - Сорока, Бельцы - Фалешты- Скулены, Кишинёв-Унгены-Скулены, Хынчешты-Лэпушна, Хынчешты-Леова-Кагул и Кишинёв-Джурджулешты.



Отремонтируют местные дороги Пожарены-Костешты-Хорешты-Цыпала, Цынцэрены-Кистелница-Игнэцей-Трифешты и Пересечина-Хыртопул Маре-Избиште-Охринча.



Восстановлением трасс займутся новые подрядчики, ряд прежних контрактов решено расторгнуть - подписавшие их компании не выполнили большинство условий.



"Обязательства по реабилитации объездной дороги R6 вокруг столицы выполнены на минимальном уровне - менее полутора процентов. Этот контракт в январе будет расторгнут и состоится повторный тендер. Контракт на реабилитацию дороги Бельцы-Сынджерей за три с половиной года выполнен всего на восемь процентов", директор ГААД Георгий Курмей.



Намечены планы и по строительству новых трасс. В частности намечено заложить дорогу между Порумбрей Чимишлией, а также протянуть объездные дороги вокруг Комрата, Вулканешт, Слободзеи Маре, Кышлицы Прут и Джурджулешт.



Планируется также отремонтировать десять мостов.