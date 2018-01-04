Одессит выманивал на свидания и грабил мужчин с сайта знакомств

Используя фото своей приятельницы, 36-летний одессит знакомился с мужчинами на сайте знакомств, а после приглашал поклонников на свидание, где отбирал ценные вещи.

Как сообщает dumskaya.net, Малиновский отдел полиции обратился один из пострадавших и сообщил, что его избил и ограбил неизвестный мужчина.

Он рассказал, что на одном из сайтов знакомств познакомился с девушкой. Через некоторое время их общения она предложила встретиться, и в положенном месте вместо новой знакомой к нему подошел какой-то человек, который начал его бить, отобрал деньги, мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники Малиновского ОП разоблачили правонарушителя. Установлено, что от действий злоумышленника пострадал еще один гражданин — у него отобрали деньги, мобильный телефон и золото.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.