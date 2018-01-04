Вспышка кори в Одессе: дети без прививок не смогут посещать школы и детсады

Из-за вспышки кори в Одессе медики настоятельно рекомендуют родителям не привитых от этого заболевания детей в срочном порядке провести вакцинацию. Иначе детей не пустят в школы и детские сады.

Решение о необходимости запрета посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета.

«В настоящее время школьники находятся на зимних каникулах. Медики рекомендуют родителям не привитых от кори детей использовать это время для проведения иммунизации и обеспечения эффективной защиты детей от кори. Вакцина КПК «Приорикс» производства Бельгии от кори, паротита и краснухи имеется во всех детских поликлиниках Одессы», — говорится в основанном на выводах комиссии сообщении муниципалитета, передает dumskaya.net.

В мэрии также привели данные мониторинга инфекционной заболеваемости: на 22 декабря 2017 года, диагноз «корь» подтвержден у 597 одесситов, из них 373 — дети. По состоянию на 27 декабря 2017 года в Одессе зарегистрировано 12 вспышек кори, в том числе, две — в организованных детских коллективах. Заболевшие дети, находившиеся в организованных коллективах, не были привиты от кори.

«Для создания коллективного иммунитета от кори охват профилактическими прививками должен достигать 95%», — считают медики.