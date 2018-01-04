Бомж украл из парижского аэропорта около полумиллиона евро

Бездомный вынес из аэропорта Шарль-де-Голь в Париже не 300 тысяч евро, как считалось ранее, а почти полмиллиона.

Ранее местные средства массовой информации сообщали о том, что клошар вынес 300 тысяч евро из здания аэропорта Шарль-де-Голь в Париже.

Мужчина копался в мусорных баках рядом с офисом компании Loomis, занимающейся операциями с наличными деньгами и заметил, что дверь не заперта. Бесстрастные камеры наблюдения зафиксировали, как ловкий воришка через некоторое время вышел оттуда с двумя большими пакетами, набитыми деньгами.

В компании пересчитали ущерб и установили, что сумма похищенного составила не 300 тысяч, а 490 тысяч евро, пишет vesti.ru

Французская полиция установила, что похититель денег — родом из Северной Африки. Предполагается, что он мог уехать в Бельгию или другую европейскую страну, откуда на самолете вылетел к себе на родину.