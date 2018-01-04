В США создали симулятор массовой стрельбы для учителей

В США создали симулятор массовой стрельбы, предназначенный для школьных учителей, которые могут оказаться в перестрелке, пишет Еngadget. Разработкой симулятора занимались Департамент национальной безопасности и Армия США.

Создан он на платформе игрового движка Unreal Engine и называется Enhanced Dynamic Geo-Social Environment (в переводе - "Улучшенная динамическая геосоциальная среда").

Издание сообщает, что создатели слушали аудио с инцидентов с массовыми убийствами, которые произошли в начальной школе "Сэнди-Хук" с целью сделать симулятор более приближенным к реальной действительности.

Также разработчики общались с одной из жертв инцидента для сбора необходимых деталей.

В ходе прохождения участниками симуляции, они получают подсказки касательно постройки баррикад и блокирования дверей, передает korrespondent.net.

"Чем больше опыта, тем больше шансов выжить", - отметила один из разработчиков Тамара Гриффит.