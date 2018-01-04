Голливудская актриса вышла замуж за свою подругу

Голливудская актриса Эллен Пейдж, известная по фильма "Джуно", узаконила свои отношения с партнершей Эммой Портнер. Пара также обнародовала снимок своих колец на Instagram-странице ellenpage.

"Не могу поверить, что могу называть эту невероятную женщину своей женой", - отметила в комментарии актриса.

Эллен Пейдж открыто заявила о своей гомосексуальности еще в 2014 году, в рамках одного из ЛГБТ-мероприятий, передает korrespondent.net.

Эллен Пейдж - 30-летняя актриса, которая была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Джуно". Она также снималась в фильмах "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Таллула", "Гриффины" и других.