Amazon запатентовал зеркало для виртуальной "примерки" одежды

Американский гигант электронной торговли создал зеркало смешанной реальности, которое позволит виртуально примерить одежду

Amazon разработал устройство для виртуальной "примерки" одежды - зеркало смешанной реальности. Соответствующие документы компания направила для регистрации патента, сообщила газета Daily Mail.

В заявке указано, что зеркало объединяет изображения и данные с камер, мониторов и проекторов. Это позволит лучше "подогнать" одежду к телу потенциального покупателя. Как та или иная вещь "выглядит", можно будет убедиться в разных виртуальных "средах", пишет nv.ua

Устройство будет использовать технологию Body Labs, компании, которую недавно приобрел Amazon. Она специализируется на 3D-моделировании человеческих движений с помощью искусственного интеллекта.