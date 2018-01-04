Американцы развернут сеть 5G в дюжине городов

Американская телекоммуникационная компания AT&T до конца 2017 года развернет сеть стандарта 5G в 12 городах США. Об этом говорится в сообщении компании. При этом в AT&T утверждают, что фирма станет первой в США, предоставляющей абонентам доступ к сетям нового поколения.

Американская телекоммуникационная компания AT&T до конца 2017 года развернет сеть стандарта 5G в 12 городах США. Об этом говорится в сообщении компании. При этом в AT&T утверждают, что фирма станет первой в США, предоставляющей абонентам доступ к сетям нового поколения.

Технология пятого поколения передачи данных, черновая версия которой была представлена в феврале прошлого года, разрабатывается на протяжении последних нескольких лет. Сети 5G должны поддерживать бо́льшую ширину пропускания, чем действующие сегодня 4G, а также допускать подключение большего числа мобильных аппаратов к одной базовой станции.

Основными отличиями технологии обмена данными пятого поколения станут гарантированное обеспечение скорости обмена данными в несколько десятков мегабит в секунду для нескольких десятков тысяч абонентов и поддержка нескольких сотен тысяч одновременных подключений от разного рода датчиков беспроводной датчиковой сети (например, сенсоров устройств промышленного интернета).

Изначально предполагалось, что развертывание сетей стандарта 5G начнется после 2020 года, однако в конце декабря 2017 года консорциум 3GPP, отвечающий за стандартизацию мобильной связи, одобрил основные спецификации стандарта 5G. В ближайшее время эти спецификации будут опубликованы. Благодаря этому станет возможным более быстрое разворачивание сетей стандарта 5G, передаеть nplus1.ru.

Подробности о сетях 5G компании AT&T пока не раскрываются. В частности, пока не известно, в каких городах появится новая сеть и какое оборудование с поддержкой 5G будет предлагать компания. Как отмечает Engadget новая сеть 5G будет работать параллельно с сетями 5G Evolution, разработанными и построенными AT&T еще до принятия стандарта сетей пятого поколения. Сети 5G Evolution действуют в 23 городах.

Помимо AT&T о намерении развернуть сети стандарта 5G заявили и несколько других компаний. Так, к середине текущего года в пяти американских городах развернуть сеть 5G намерена компания Verizon. Сотовый оператор Sprint обзаведется новой сетью в 2019 году, а T-Mobile — в 2020.

Летом текущего года российский сотовый оператор МТС совместно с компанией Nokia провел подготовку собственной инфраструктуры к подключению базовых станций 5G в Москве. Новые станции будут подключаться к сети по стандарту 10G-PON — волоконно-оптические сети, поддерживающие обмен данными на скорости до десяти гигабит в секунду.