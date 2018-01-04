Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля

Известная астралийская актриса Кейт Бланшетт станет президентом жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае 2018 года.

В этом году актриса будет исполнять те же функции, что и испанский режиссер Педро Альмодовар, который возглавлял жюри Каннского фестиваля в 2017 году и награждал шведского режиссера Рубена Эстлунда за фильм Квадрат. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Комментируя данное решение оргкомитета кинофестиваля, Кейт Бланшетт отметила, что бывала на Каннском кинофестивале в разных амплуа в течение многих лет: и как актриса, и как режиссер, как участник кинорынка и конкурсной программы. Но еще никогда Бланшетт не была в роли главы жюри и не могла просто наслаждаться огромным изобилием фильмов на этом грандиозном кинофестивале.

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и директор фестиваля Тьерри Фремо заявили, что они "рады приветствовать такого редкого и уникального артиста, чей талант и убеждения обогащают экран и сцену". Представители оргкомитета кинофорума уверены, что Кейт Бланшетт станет справедливым главой жюри, увлеченным и благодарным зрителем, пишет nv.ua

Кейт Бланшетт – лауреат двух премий Оскар, трех премий BAFTA, трех Золотых глобусов и двух Премий Гильдии киноактеров США. Актриса известна ролями в фильмах Елизавета, Властелин колец, Авиатор, Жасмин, Кэрол, Манифесто и многих других.

71-й Каннский международный кинофестиваль является одним из самых престижных кинофестивалей мира и будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года.