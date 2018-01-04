В Исландии законодательно запретили платить женщинам меньше, чем мужчинам

В Исландии 1 января 2018 года вступил в силу новый закон, который предусматривает равную оплату труда мужчин и женщин, сообщает Evening Standard.

Как отмечается, за нарушение закона компании будут штрафовать на сумму примерно 500 долларов США в день.

Согласно новому закону каждая компания, которая нанимает более 25 человек в штат, обязана получить специальный правительственный сертификат, который должен подтвердить равную оплату труда. Если компании не будут иметь таких сертификатов, их будут штрафовать, сообщает nv.ua

Согласно сообщению, документ приняли еще в марте 2017 года, но в силу он вступил только сейчас. Закон является частью мер, направленных на полное искоренение гендерного разрыва в оплате труда до 2022 года.

В течение последних девяти лет Исландия является ведущей страной, в которой успешно борются против гендерного неравенства.