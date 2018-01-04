В столице разыскивают мужчину, укравшего несколько телефонов

Столичные полицейские разыскивают мужчину по подозрению в краже четырех мобильных телефонов.

Подозреваемыйвошел в офис и, воспользовавшись невнимательностью сотрудника, взял гаджеты со стола. По оценкам, ущерб составлает 20000 леев.

Злоумышленнику грозит штраф в размере до 13 000 леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до 2-х лет тюрьмы

Тех, кто узнал мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам 069094075 или 902.