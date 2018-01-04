В США отменили авиарейс из-за крысы в самолете

В международном аэропорту Окленда в штате Калифорния пришлось отменить авиарейс в Портленд из-за того, что в самолет забежала крыса.

Около 110 пассажиров были вынуждены пересесть на другой самолет, сообщает New York Post.

Издание отмечает, что пассажиры уже поднялись на посадку в Портленд, когда крыса запрыгнула в самолет.

Авиакомпания Alaska Airlines утверждает, что она будет продолжать использовать самолет, только после того как профессиональный дезинсектор засвидетельствует, что он без грызунов. Также проверят не нанесло ли животное убытков самолету, пишет УНИАН.





