Новые условия гарантирования банковских депозитов в Молдове

В Молдове с 1 января лимит гарантирования банковских депозитов повышен с 6 тысяч до 20 тысяч леев. Речь идет о максимально выплачиваемой депоненту сумме, независимо от количества и размера или валюты депозитов, размещенных им в банке.

Изменение было предусмотрено принятыми ранее парламентом поправками в Закон о гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе, на основании которых председатель Админсовета Фонда гарантирования депозитов в банковской системе Вероника Журмински подписала в конце прошлого года постановление о внесении дополнений в Регламент об информировании лицензированными банками депонентов о гарантировании депозитов.



Кроме того, поправками предусмотрено, что в Молдове больше не будут гарантироваться депозиты физических лиц - акционеров банка, владеющих как минимум 1% капитала банка. Ранее документом оговаривалось, что, наряду с депозитами руководителей банка, не гарантируются депозиты физических лиц - акционеров банка, владеющих как минимум 5% капитала банка, передает noi.md.



Помимо этого, изменения предусматривают, что не будут гарантироваться вклады бывших владельцев долей в уставном капитале банка, акции которых были аннулированы из-за несоблюдения требований, предъявляемых к качеству акционеров, и требования которых, вытекающие из аннулирования акций, не были выполнены.