Забил веслом и утопил бабушку: одесский суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы

В Одесской области сегодня осужден мужчина, утопивший свою бабушку в реке Дунай.

Измаильская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого Болградским районным судом гражданин, 1991 года рождения, приговорен к 10 годам лишения свободы, пишет УНИАН.

В частности, мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства своей бабушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Установлено, что в мае 2017 года в городе Вилково подозреваемый, находясь в лодке на одном из каналов Дуная, рядом со свалкой, нанес пенсионерке, 1948 года рождения, многочисленные удары веслом. Когда потерпевшая упала с лодки, он умышленно держал ее голову под водой, в результате чего она умерла.





