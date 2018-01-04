Эксперт рассказал о вреде дневного сна

Сомнолог Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли объяснил, почему дневной сон способен негативно повлиять на наше здоровье.

Из многих источников нам известно о пользе дневного сна как для мозга, так и для тела. Но дремота на самом деле может оказаться палкой о двух концах, поскольку дневным сном мы только умножаем сонливость, особенно, если спим больше 40-50 минут.

Это мешает нам крепко спать по ночам, из-за чего утром мы чувствуем усталость, а днем снова хотим вздремнуть.

Уокер также опровергает мнение о том, что можно «наверстать» на выходных все, что не удалось «доспать» в будни. «Сон не похож на банк. Вы не можете накапливать долг, а затем надеяться на его погашение в другой удобный вам день. Сон — это "все или ничего". Если в течение недели вы не выспались, то бессмысленно "отсыпаться" в выходные», — говорит сомнолог.

Если лишить человека восьми часов сна на одну ночь, а затем в последующие три ночи дать ему вдоволь выспаться, он будет спать дольше, но уже не сможет вернуть те восемь часов.

У нашего организма нет резервной системы хранения сна, а следовательно, нет и защитной системы от недостатка сна, наподобие отложения жира для сохранения энергии. Просто потому что люди — единственные животные, которые лишают себя сна без видимых причин, передает Моя планета.