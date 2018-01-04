Туристы замусорили Кипр

истемы утилизации отходов на Кипре не справляются с потоком мусора от иностранных туристов. Прирост отходов эквивалентен тому, как если бы постоянное население острова увеличилось еще на 300 000 человек.

В 2017 году на Кипре побывали более 3 млн человек (это больше, чем в 2016 году на 15%). Число туристов будет только увеличиваться, полагают в кипрской организации по туризму. Это значительно увеличивает производство отходов в пересчете на душу населения.

По информации Eurostat за 2013 год (последний год, за который доступны такие данные), на кипрских свалках было захоронено около 79% муниципальных отходов. Это гораздо выше среднего показателя по Евросоюзу (28%).

В компании Green Dot, занимающейся переработкой мусора, отметили, что примерно пятая часть мусора, сданного компании на переработку, в итоге все равно отправляется на свалку, потому что в нем оказываются отходы, переработке не подлежащие.

Но проблема Кипра заключается не только в наплыве туристов в последние годы, но и в том, что он является островным государством. Переработка мусора на островах часто экономически невыгодна: для инфраструктуры требуется большая доля финансовых и людских ресурсов, передает Моя планета.