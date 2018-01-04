Канадцы спасли кита в первый день нового года

На пляж в районе Рэйнбоу-бич в 15 км от города Дартмута в Канаде выбросило двухтонного кита. Местные жители помогли животному вернуться в океан.

Еще дышавшего кита заметил Рон Ящук, когда прогуливался по пляжу. Он позвонил в службу 911, а также вызвал своего сына с друзьями. Историю спасения кита рассказал Логан Ящук в своем Instagram.

«Сегодня утром мне позвонил папа и сказал приехать на пляж, чтобы помочь ему с китом. Когда я и мой брат туда добрались, кит еще был жив», — написал Логан.

Кита очистили от песка и стали поливать водой, пока не прибыли спасатели. Они организовали группу местных жителей, которые вырыли траншею, положили кита на тряпичный плот и оттащили к воде.

«Я не могу выразить, насколько я горжусь тем, что мой папа нашел это существо и помог его спасти», — сказал Логан.

По словам Рона Ящука, это был самый лучший способ начать новый, 2018 год, передает Моя планета.