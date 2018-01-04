Жителя Индии заставили жениться на незнакомке под дулом пистолета

Житель Индии Винод Кумар попал в необычную ситуацию - его похитили с одной свадьбы, чтобы привести на другую.

Как сообщает Daily Mail, мужчине едва ли понравилось подобное развитие событий, поскольку его вынудили жениться. Чтобы он не отказался, во время церемонии ему угрожали пистолетом.

При этом родственники невесты приговаривали, что собираются "всего лишь поженить его", успокаивая жениха.

По словам потерпевшего, до этого момента он никогда не видел свою суженую, а с настойчивой семьей познакомился на свадьбе друга, пишет ren.tv

В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.