Молдавские правоохранители задержали за вымогательство "сотрудников ФСБ"

Трое мошенников представлялись сотрудниками ФСБ и обещали разрешить проблемы с законом. За свои услуги они просили 20 тысяч евро.

Все были трое задержаны. Среди них - полицейский и студент столичного университета.



Под стражу их взяли после заявления одной из жертв злоумышленников.

Женщина сообщила, что у нее вымогают деньги за обещание изменить обвинительную статью мужу, который находится под следствием по делу о торговле героином.