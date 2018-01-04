Древнеримский храм в Англии изменил свое положение в Рождество

С восходом солнца 25 декабря на спутниковых картах храм Митры изменил свое местоположение относительно других строений, образовав с ними правильный треугольник.

Последователи культа, названного в честь Митры, которых почти не осталось на территории Британии, считают, что после рождения бога его храм начинает тянуться к Солнцу.

Для проверки местоположения храма использовалось самое современное программное обеспечение. По итогу исследований удалось установить, что расположенное рядом с римским фортом в Карроуберге строение сменило наклон, направившись к Солнцу в зените.

Феномен необъясним с точки зрения науки, однако изменение положения могло произойти из-за ежегодного смещения полюсов. Примерно треть храма расположена на сланцевых месторождениях, постоянно находящихся в движении. Именно это могло стать причиной смещения его наклона, передает The Daily Mail.

Мистерии Митры — мистический религиозный культ, сложившийся вокруг бога Митры, распространившийся в римской армии в I—IV веках н. э. Сторонники культа создали сложную систему посвящения, включавшую семь ступеней инициации и ритуальные трапезы. Они собирались в подземных святилищах, остатки которых в большом количестве сохранились до нашего времени, передает Моя планета.