Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

Издание 4PDA составило рейтинг из 150 протестированных экспертами смартфонов 2017 года выпуска. Лучшим был назван Samsung Galaxy S8 — флагман корейской компании.

Редакция назвала Galaxy S8 лучшим девайсом, в котором все детали были "доведены до совершенства". Специалисты отметили биометрический сканер, голосовой помощник Bixby, который впервые появился в этой модели, безрамочный дисплей с 2,5D-стеклом и форматом 18:9. Смартфон сравнивали с другими аппаратами — iPhone X, LG V30+ и Sony XZ1.

В категории "Лучший смартфон среднего класса" победу одержал Huawei Honor 9, у которого отметили производительный процессор и качественную двойную камеру. Лучшим бюджетником стал Xiaomi Redmi Note 4X, самым мощным аппаратом — OnePlus 5, Huawei Mate 10 Pro отметили за лучшую фотокамеру, а AGM X2 — за бескомпромиссную защиту корпуса.

Samsung Galaxy S8 был презентован в апреле 2017 года. В этом месяце должен состояться релиз нового поколения линейки Galaxy S — смартфонов Galaxy S9 и S9+, передает life.ru.